Кэри, США, 9 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Компания Epic Games опубликовала запись виртуального концерта Арианы Гранде в игре Fortnite. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Ариана Гранде

В рамках специального музыкального события геймеры отправлялись в особый режим под названием Rift Tour — именно в нём проходил концерт. Сообщается, что помимо песен Арианы Гранде, на нём прозвучали композиции Wolfmother, Diplo, Sia и др.

Fortnite — это популярная многопользовательская игра в жанре «королевская битва». Помимо основных игровых режимов, разработчики часто добавляют в неё различные «режимы-концерты» с выступлениями знаменитостей.