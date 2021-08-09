Москва, 9 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала о своём состоянии. Она опубликовала первый пост после выздоровления в личном Instagram-аккаунте.

Скриншот с Instagram Певица МакSм

«Всем привет, я снова с вами!.. Сегодня меня переводят из реанимации в обычную палату и я наконец-то могу поблагодарить всех вас лично», — поделилась артистка. МакSим также поблагодарила своих поклонников и врачей, которые спасли ей жизнь.

«Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца», — пишет МакSим. Она отметила, что до сих пор «очень слабая», но надеется в скором времени «оказаться дома, чтобы обнять свою семью».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МакSим полностью пришла в себя после выхода из состояния медицинского сна. Певица провела более месяца в состоянии искусственной комы из-за сильного поражения лёгких в результате заражения коронавирусом.