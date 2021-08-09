Москва, 9 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Российские курорты, очевидно, не справляются с наплывом внутренних туристов, отягощенным новой вспышкой заболеваемости коронавирусом. Видимо поэтому открыли авиасообщение с курортами Египта и другими странами, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Mstyslav Chernov Туристы в Египте

«В такой ситуации открытие новых туристических направлений можно только приветствовать.

Открытие египетских курортов, которые для российских туристов были практически недоступны в течение нескольких лет, а также Доминиканы, несомненно, побудит часть граждан перенести свой отпуск на осенний или весенний период, что позволит отчасти разгрузить аэропорты в августе и сентябре.

Также это поддержит российский турбизнес, который на фоне пандемии оказался существенно ограничен в ассортименте предложений отдыха на море в период октябрь-май», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот», «Победа» и S7 получили допуски на полёты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы, а «Россия», S7, Smartavia, Nordwind, AZUR air и «Уральские авиалинии» — из регионов России.

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