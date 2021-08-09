Токио, 9 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В результате прохождения тайфуна «Лупит» по западной части Японии пострадали не менее 20 человек. Об этом 9 августа сообщает телеканал NHK.

momolomo Тайфун

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара и пожары, наводнения и разрушения в России и мире — все новости»

Уточняется, что в префектурах Киото, Хиросима и Эхимэ из-за обильных осадков были затоплены восемь домов, а в префектуре Симанэ в результате обрывов линий электропередачи свыше 6 тыс. домов остаются без электричества.

При этом указывается, что утром 9 августа в западных районах Японии более чем 290 жителям было рекомендовано эвакуироваться из-за дождей, однако на данный момент эти предупреждения отменены. Также из-за тайфуна была нарушена работа общественного транспорта и отменено свыше 60 внутренних авиарейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тропический шторм Лупит», который бушует в Японии, отразится на погоде в Приморье — ожидаются местами небольшие дожди, сильный ветер и понижение температуры воздуха