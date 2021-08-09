Варшава, 9 августа, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 9 августа на своей странице в соцсети Facebook поздравил польских спортсменов, которые завоевали награды на прошедшей в Токио летней Олимпиаде.

Department for Communities and Local Government Олимпийские игры

Моравецкий напомнил, что в текущем году польские спортсмены показали лучший результат среди всех летних Олимпиад в XXI веке.

«Польские спортсмены завоевали в столице Японии 14 медалей: 4 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых. Это лучший результат за последние 6 Олимпиад, которые прошли в текущем веке. Такими хорошими результатами в последний раз польские спортсмены могли похвастаться в 1996 году», — отметил Моравецкий, добавив к указанным словам поздравления всем польским спортсменам и любителям спорта.

В то же время политик добавил, что Олимпийские игры в Токио принесли и много разочарований. В частности, волейболисты, на которых в Польше возлагали большие надежды, проиграли в четвертьфинале. Байдарочница Марта Вальцикевич, польские гребцы, виндсерфер Петр Мышка заняли четвертые места, совсем немного не дотянув до медалей, отметил он.