Гётеборг, Швеция, 9 августа, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Шведская электро-инди-группа Little Dragon выпустила мини-альбом из переработанных треков со своего прошлогоднего шестого полноформатника. Новый релиз получил название «New Me, Same Us Remix EP». Об этом группа сообщила в своих социальных сетях

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

В записи релиза приняли участие Ela Minus, FKJ, Midland и Octo Octa. Ремикс французского ню-джаз-исполнителя FKJ на композицию «Water» был выпущен в 2020 году и к данному моменту собрал свыше 4 миллионов прослушиваний на сервисе Spotify, он является самым прослушиваемым треком с нового мини-альбома. Little Dragon также записали ремикс на собственную песню. «Не могу поверить, что мы выпустили New Me, Same Us больше года назад. У нас не было возможности сыграть наши песни для всех вас, и это оставило у нас странное чувство меланхолии», — написали Little Dragon.