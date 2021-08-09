Пекин, 9 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Новый электромобиль от компании Tesla могут получить аккумуляторной батареей китайского производителя BYD. Об этом сообщается на сайте издания CarsWeek.ru.

Аккумулятор разрядился

По данным журналистов издания, сверхбезопасная батарея Blade от компании BYD может появиться в некоторых электромобилях Tesla уже во втором квартале 2022 года. По предварительной информации, эту батарею получит новая бюджетная модель Tesla, располагающаяся на ступеньку ниже Model 3.

Батарея Blade была разработана, чтобы увеличить безопасность электрокаров. Этот аккумулятор имеет уникальную конструкцию. В нём есть блок, в котором отдельные элементы расположены в виде массива. Это увеличивается пространство в аккумуляторе более чем наполовину по сравнению с обычными блочными батареями.

Батарея была испытана на проникновение гвоздей и других металлических предметов. В блоке не было возгорания после того, как основной корпус аккумуляторной батареи был пробит.

Ориентировочная стоимость новинки составит 25 тыс. долларов (около 1,84 млн рублей).

Напомним, сборка новых электрокаров Tesla Semi и Tesla Cybertruck начнётся не ранее 2022 года. Изначально в американской компании планировали начать выпуск электрических пикапов до конца нынешнего года, однако из-за проблем в цепочках поставок выпуск электромобилей пришлось отложить.

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