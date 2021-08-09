Цхинвал, 9 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших выходных провели 328 тестов на коронавирус, из которых 37 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 9 августа сообщила агентству «Рес».

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За время пандемии в республике выявили 4438 носителей SARS-CoV-2, из них 3769 выздоровели. Под наблюдением медиков в республике находятся 669 носителей коронавируса.

6 августа, в пятницу, в Южной Осетии сообщили о 30 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 262 тестов.

Как рассказала журналистам глава Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии Индира Биченова, за прошедшие сутки в республике госпитализировали двух пациентов с COVID-19, выписали из «красной зоны» шесть человек. Всего там лечатся 72 пациента.