Калуга, 9 августа, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В магазинах Калуги таможенники совместно с представителями Роспотребнадзора в ходе совместного рейда выявили 1250 пачек сигарет, не маркированных специальным кодом Data Matrix, сообщает 9 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию начальника отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров калужской таможни Максима Мусимова.

Wallspaper.ru Сигареты

По факту незаконной реализации немаркированной табачной продукции товар был изъят. Общая сумма изъятого товара составила более 60 тысяч рублей.

«Таможней регулярно проводятся мероприятия по противодействию незаконному обороту табачной продукции. Немаркированная продукция наносит ущерб экономическим интересам государства», — отметилМаксим Мусимов.