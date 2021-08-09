Минск, , 14:40 — REGNUM Российский государственный и политический деятель Сергей Степашин в 1994 году внедрил в команду будущего президента Белоруссии Александра Лукашенко своего человека — белорусского чиновника Валерия Цепкало, который в 2020 году ушёл в оппозицию. Об этом 9 августа заявил сам Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом».

По словам Лукашенко, во время первых президентских выборов в постсоветской Белоруссии «нацмены рвались тогда к власти» и Кремль активно участвовал в формировании новой элиты республики. В частности, сообщил он, глава российской ФСК Сергей Степашин «подбросил» Цепкало в лагерь Лукашенко, «видя, что я могу стать президентом».

Он сообщил также, что выставивший свою кандидатуру на первых белорусских президентских выборах белорусский премьер-министр Вячеслав Кебич «мне подбросил Федуту» — бывшего лидера Комсомола БССР Александра Федуту, вскоре после победы Лукашенко покинувшего его команду.

«Не знаю, как мы тогда победили», — сказал Лукашенко, оценивая первые белорусские президентские выборы 1994 года.

Характеризуя Цепкало, Лукашенко сказал, что он «со всем соглашался» и «потом я понял, как он у меня появился».

«Он немало времени уделял компьютеру, понятия цифровизации тогда не было», — сообщил Лукашенко подробности карьеры будущего основателя минского «парка высоких технологий».

Напомним, в 2020 году Валерий Цепкало пытался участвовать в белорусских президентских выборах. ЦИК отказался регистрировать его кандидатуру. С осени 2020 года Цепкало проживает в ЕС и резко критикует Лукашенко.