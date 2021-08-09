Минск, , 14:39 — REGNUM Белоруссия и Литва могут восстановить нормальные отношения, но без всяких предварительных условий со стороны Вильнюса. Об этом 9 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если вы хотите, давайте начнем на каком-то уровне вести диалог, но без всяких предварительных условий, потому что Беларусь не заслуживает такого разговора», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о возможности нормализовать отношения между Минском и Вильнюсом.

Он добавил, что Литва не имеет права ставить условия Белоруссии, Минск никогда не совершал недружественных шагов в отношении Вильнюса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основателя Телеграмм-канала Nexta, который признан в стране экстремистским, Романа Протасевича «заказали» страны Запада.

Также Лукашенко указал, что теперь ему приходится защищать Протасевича, так как если с последним что-нибудь случится, как это произошло с главой организации «Белорусский дом на Украине» Виталием Шишовым, ответственность за это будут нести белорусские власти.

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