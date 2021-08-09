Иркутск, 9 августа, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Гарь от якутских и красноярских пожаров ощущают жители уже 539 населенных пунктов в 17 районах Иркутской области. Такие данные 9 августа приводит территориальное управление МЧС РФ.

(сс) Kaibab National Forest Лесной пожар

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"Также в зоне задымления от лесных пожаров, действующих в северных районах нашего региона, остаются населенные пункты в районах со сложной лесопожарной обстановкой. В лесах регионального характера на территории Усть-Кутского муниципального образования, Мамско-Чуйского, Киренского района, Катангского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Чунского районов действует режим чрезвычайной ситуации», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, сибирские пожары вынудили посадить три самолета в Барнауле — 9 августа там совершили незапланированную посадку сразу три рейса из Москвы. Пассажиры летели в Красноярск, Абакан и Братск.

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