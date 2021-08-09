Токио, 9 августа, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Энтузиасты Alexvgz иSilent добавили в PC-версию игры Crazy Taxi множество ранее вырезанных функций. Об этом 9 августа сообщает издание PC Gamer.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

Их совместная модификация возвращает в игру упоминания реальных брендов (Pizza Hut, KFC, Levi и Tower Records) и поддержку аналогового управления. Теперь Crazy Taxi также можно пройти с контроллером в виде руля.

Релиз оригинальной Crazy Taxi состоялся ещё в 1999 году. Изначально она выходила на игровых автоматах Sega Naomi.