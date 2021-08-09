Омск, 9 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Жителей Омска предупредили о надвигающейся непогоде.

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского УГМС, 9 августа местами по Омской области ожидается сильный ливень. Также прогнозируются гроза, град, ветер порывами до 25 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске с 10 по 12 августа ожидаются дождь и порывы ветра до 14 м/с.

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