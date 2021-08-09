Набережные Челны, Татарстан, 9 августа, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В Татарии 32-летнему жителю города Набережные Челны предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Леууен Фам. Удушье

По информации следственного управления СКР по РТ, ночью 3 августа злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения у дома на улице Гидростроителей в Набережных Челнах стал приставать к возвращавшейся домой 16-летней девочке и предлагал познакомиться. Получив отказ, он, угрожая убийством, начал душить подростка. На крики потерпевшей прибежали ее друзья, с которыми она незадолго до этого рассталась. Обвиняемому удалось скрыться, запершись у себя в квартире.

Задержанный свою причастность к совершению преступления признал частично. Установлено, что в 2010 году он был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство жительницы Набережных Челнов, а осенью прошлого года условно-досрочно освободился.

Обвиняемый заключен под стражу. Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в июне в одном из домов в Набережных Челнах были найдены тела супругов со следами насильственной смерти. По подозрению в убийстве мужчины и женщины задержали работника потерпевших. У него был изъят принадлежащий убитым автомобиль Toyota. При этом в машине были обнаружены предполагаемые орудия убийства — нож и молоток.

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