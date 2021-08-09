Москва, 9 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В России сдача жилья в аренду остается более доходной операцией, нежели хранение денег в банке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ упал средний уровень доходности от сдачи жилья в аренду.

JesusManuel1 Аренда

«Пока в России сдавать жилье в аренду является более доходной операцией, чем класть деньги в банк, — сказала Ермилова. — К сожалению, в этом направлении банки не особо меняют свою политику, и 3-процентные вклады приносят гражданам настолько несущественные доходы, что их даже сложно назвать пассивным доходом. Что касается аренды жилья, то в пандемию она резко сократилась, поскольку работники, перейдя на онлайн, спокойно могли трудиться в своих родных городах».

Как пояснила Ермилова, российские арендодатели по-прежнему получают прибыль, но она уже несоизмерима с той, которую они извлекали ранее.

«Причем даже если они поднимают стоимость аренды. Инфляция, рост цен на ряд продуктов, оплату необходимых услуг стали занимать большую долю в этой прибыли», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве за январь-июль 2021 года годовой план по вводу жилья выполнили на 87%.