Глава Белгородской области предложил чиновникам переехать в аварийное жильё
Белгород, 9 августа, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Поменяться квартирами с гражданами, нуждающимся в переселении, предложил 9 августа чиновникам врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Так он отреагировал на срыв программы ликвидации ветхого жилья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На оперативном совещании критике подверглась администрация Волоконовского района. В 2021 году в муниципалитете в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья планируется обеспечить новыми квартирами 54 человека. Власти района ещё в мае 2020 года заключили контракт на строительство 25 жилых помещений с ООО «Тисайд», перевели средства подрядчику, однако работы до сих пор не начались и вряд ли объект сдадут в срок.
Главе Волоконовского района Сергею Бикетову и начальнику департамента ЖКХ региона Константину Полежаеву необходимо доложить о решении проблемы 10 августа.