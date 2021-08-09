Белгород, 9 августа, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Поменяться квартирами с гражданами, нуждающимся в переселении, предложил 9 августа чиновникам врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Так он отреагировал на срыв программы ликвидации ветхого жилья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Onf.ru Ликвидация ветхого жилья

На оперативном совещании критике подверглась администрация Волоконовского района. В 2021 году в муниципалитете в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья планируется обеспечить новыми квартирами 54 человека. Власти района ещё в мае 2020 года заключили контракт на строительство 25 жилых помещений с ООО «Тисайд», перевели средства подрядчику, однако работы до сих пор не начались и вряд ли объект сдадут в срок.

«Почему мы не укладываемся в срок сдачи объекта в рамках программы переселения из аварийного жилья? Меня такой вариант не устраивает. Я предлагаю чиновникам Волоконовского района переехать на зиму в аварийное жилье, а людей пустить в свои квартиры. Может быть, в таком случае мы начнём беспокоиться о судьбе наших жителей? Контрольному управлению изучить ситуацию и выяснить, почему мы только сейчас пытаемся расторгнуть контракты с ООО «Тисайд», если с деятельностью этого подрядчика мы и так хорошо знакомы», — раскритиковал подчинённых врио губернатора.

Главе Волоконовского района Сергею Бикетову и начальнику департамента ЖКХ региона Константину Полежаеву необходимо доложить о решении проблемы 10 августа.