Новосибирск, , 14:34 — REGNUM В Новосибирской области одновременно запустили четыре новых масштабно-инвестиционных проекта (МИП). Благодаря их реализации на завершение строительства проблемных объектов будет направлено около 160 млн рублей. Об этом сообщило региональное правительство.

Долгострой Schekinov Alexey Victorovich

Уточняется, что также в рамках МИПов планируется передать в собственность дольщиков не менее 4 075 кв. м жилых помещений.

По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, масштабные инвестиционные проекты — один из наиболее эффективных механизмов помощи обманутым дольщикам. В основе — взаимодействие властей с крупными, проверенными застройщиками, которые готовы выделять средства на завершение строительства долгостроев и предоставлять дополнительные площади пострадавшим гражданам. Взамен они получают земельные участки под строительство без проведения торгов.

«Вместе с новыми МИПами, в регионе на сегодняшний день реализуется 24 масштабных инвестиционных проекта. По реализации всех проектов инициаторами МИП будет передано почти 22, 5 тысяч кв. м. жилья гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Кроме того, благодаря МИПам будет ликвидирован дефицит на достройку проблемных объектов на сумму более 1,3 млрд рублей», — отметил Колмаков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Новосибирская область оказалась в ряде регионов России, где сорваны сроки ввода проблемных домов во втором квартале 2021 года.

Читайте также: Названы регионы России, сорвавшие сроки ввода проблемных домов