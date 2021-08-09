Москва, 9 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Телеведущая Дана Борисова прокомментировала заявление исполнителя Стаса Пьехи, обвинившего её в наркозависимости. Она опубликовала пост на эту тему в своём Instagram-аккаунте.

Скриншот с YouTube Стас Пьеха

https://www.instagram.com/p/CSRigAkq8MC/

Борисова опровергла слова Пьехи о её «зависимом мышлении» и «галлюцинациях». «Стас Пьеха не может делать медицинские заключения о наркостатусе других людей, поскольку он не врач», — написала Борисова, добавив, что певец «сам срывается раз в четыре месяца».

Напомним, что в одном из последних интервью Стас Пьеха заявил, что телеведущая до сих пор «пребывает в зависимом мышлении и в галлюцинациях». «В ней нет никакого выздоровления… Всё что она говорила, — это комедия», — считает артист.