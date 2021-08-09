Москва, 9 августа, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Влияние Российской Федерации на международной арене основано на военной мощи. В этом уверены 67% населения страны, следует из данных опроса 9 августа, обнародованных на сайте ВЦИОМ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Огневая мощь

Также влияние России в мире основано на личном авторитете президента страны Владимира Путина (47%), на спортивных успехах (31%), культурном наследии (30% и достижениях в науке и технологиях (23%).

По мнению 42% респондентов полагают, за рубежом к России относятся хорошо, плохо — 39%. Чаще всего с Россией ассоциируются медведи (11%), алкоголь (11%), Путин (10%), холод (6%) и гостеприимство (4%).

Опрос по телефону проведен 31 июля 2021 года. Опрошены .1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 65% граждан, считают положительно оценивают позиции России в мире.

Читайте подробнее: Более половины российских жителей сочли РФ влиятельной страной — опрос