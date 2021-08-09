Москва, 9 августа, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В настоящее время российские владельцы жилой недвижимости едва ли решатся на резкое повышение стоимости ее аренды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Merio Аренда

«Поднимать арендную плату за жилье еще выше чревато снижением спроса. Ведь заработные платы населения остались на том же уровне, и сейчас меняется процентная структура расходов. Поэтому граждане более тщательно подходят к распределению доходов. Рынок арендного жилья насыщен, поэтому всегда можно, если что, найти более подходящие варианты, — сказала Ермилова. — До конца года, даже несмотря на прогнозируемое снижение инфляции, арендодатели останутся примерно в таком же положении, как сейчас, поскольку особого снижения стоимости на оплату коммунальных платежей и иных затрат не ожидается».

При этом она уточнила, что необходимость получения прибыли, скорее всего, приведет к росту арендной платы в разумных пределах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ермилова рассказала, как пандемия отразилась на доходах российских арендодателей.