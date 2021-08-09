Горно-Алтайск, 9 августа, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Из-за угрозы распространения коронавируса межрегиональный праздник алтайского народа Эл Ойын перенесли на 2022 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Республики Алтай.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Горный Алтай

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9 августа глава Горного Алтая Олег Хорохордин провёл заседание оперштаба по противодействию распространению коронавируса. По его словам, за весь период пандемии в регионе выявлено 19 887 заболевших, выздоровел 18 361 человек. Процент выздоровления — 92,3%.

Хорохордин подчеркнул, что по ряду районов наблюдается незначительный рост, снижение зафиксировано в Шебалинском и Чойском районах.

Что касается праздника Эл Ойын, ранее он был предварительно перенесён на август 2021 года. Однако подготовка к этому мероприятию требует массовых репетиций, что может создать дополнительную угрозу распространения инфекции. Глава администрации Усть-Канского района Рустам Кокушев добавил, что ситуация с распространением COVID-19 в районе остаётся нестабильной. Также, по данным синоптиков, в конце августа в муниципальном образовании может установиться холодная погода. Было предложено перенести празднование на 2022 год.

Олег Хорохордин согласился с этим предложением, добавив, что в следующем году праздник можно приурочить к столетию к 100-летию образования Ойротской автономной области.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе проведено 256 805 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.