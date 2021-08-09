Чита, 9 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Забайкальские спасатели 9 августа предупредили о вероятности ухудшения паводковой обстановки в регионе. Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», из-за прошедших дождей в ближайшие двое суток на большинстве рек края ожидается подъем уровней воды на 5−50 см, на Нерче и Витиме на 130−250 см.

Цитата с сайта gazetavechorka.ru Наводнение в Забайкалье

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Также известно, что в верхнем и среднем течении Аргуни, на Ингоде, Чаре, отдельных малых реках центральных, западных районов уровни воды повысились на 5−20 см, на реках Чита на 20−73 см, Нерче на 17−103 см, Витиме и его притоках на 54−202 см. Поймы рек Аргунь у городского поселения Молоканка и села Новоцурухайтуй подтоплены на 40−114 см, Онон у сел Нижний Цасучей и Оловянная на 15−40 см, Чита у села Бургень на 13 см, Куэнга у села Бородинское, Чернышевского района на 56 см.

В ближайшие сутки на реках Чита у с. Шишкино, Хойто-Ага у с. Хойто-Ага и Каренга у с. Тунгокочен подъем продолжится, ожидается выход воды на пойму.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье в результате повреждения дорог из-за паводков, проезд затруднен к семи населенным пунктам в четырех районах. За все время наводнений за 2021 год в зоне подтопления оказались 2,7 тысячи домов, 4,3 тысячи приусадебных участков, 555 километров автомобильных дорог, 71 автомобильный мост, 146 объектов, социальной инфраструктуры, 56 дамб и 11 каналов. Суммарный ущерб оценивается почти в шесть миллиардов рублей.

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