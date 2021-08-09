Рига, , 14:29 — REGNUM В столице Латвии несколько человек выступили в защиту литовского оппозиционного политика и правозащитника Альгирдаса Палецкиса, который был осуждён за шпионаж в пользу России. Пикет, организованный Латвийским антинацистским комитетом, прошёл 9 августа около посольства Литвы в Риге.

«Вот уже более десяти лет находится под прессом литовской судебной, прокурорской и полицейской машины мой друг и соратник Альгирдас Палецкис», — написал на своей странице в Facebook глава ЛАК Алексей Шарипов.

Он напомнил, что первый приговор Альгирдас получил в 2012 году за «отрицание советской оккупации». В 2018 году он стал фигурантом дела о шпионаже в пользу России.

«В июле этого года состоялся суд, приговор — шесть лет тюрьмы. Так дорого обходится постановка диагноза литовскому государству Альгирдасом. Вот характерные особенности этой болезни: крайний национализм, русофобия, борьба с инакомыслием», — добавил Шарипов.

https://www.facebook.com/latvijasantinacistukomiteja/posts/992533451316741

«Как и десять лет назад мы, соратники Альгирдаса, бьем в набат и говорим: «Нацизм жив. Да, он изменился. Нет газовых печей и концлагерей, но есть государственная репрессивная машина, подавляющая инакомыслие», — подчеркнул общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, политик Альгирдас Палецкис находился в литовской тюрьме с осени 2018 года. Только в марте 2020 года литовская генпрокуратура завершила досудебное расследование и передала обвинения в отношении Палецкиса в суд.

Приговор Палецкису был вынесен в конце июля 2021 года. Шяуляйский окружной суд Литвы признал его виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к шести годам лишения свободы. Также суд оставил в действии меру пресечения в виде интенсивного надзора.

В МИД России заявили, чтто уголовное дело против Альгирдаса Палецкиса было изначально сфабриковано.