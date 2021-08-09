Санкт-Петербург, 9 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области подписал распоряжение о назначении на должности исполняющего обязанности заместителя председателя правительства региона по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) и председателя комитета Ленинградской области по обращению с отходами, сообщили 9 августа в пресс-службе областной администрации. Повышение по карьерной лестнице получили давние сотрудники региональной администрации.

Lenobl.ru Распоряжение губернатора Ленобласти

Так, исполняющим обязанности зампреда правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ до согласования его кандидатуры Законодательным собранием области назначен Евгений Барановский. А председателем комитета Ленинградской области по обращению с отходами назначена Анастасия Кузнецова.

«Оба назначения состоялись ― с 9 августа 2021 года, — уточнили в обладминистрации. — Также распоряжением губернатора Ленинградской области от 9 августа 2021 года Евгений Барановский введен в состав правительства Ленинградской области».

Заметим, что Михаил Москвин, который покинул пост зампреда в начале августа, остается членом правительства Ленинградской области, но в новом качестве — руководителя представительства губернатора и правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации.

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*Евгений Барановский родился 11 мая 1985 года в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций по специальности «Экономика и управление на предприятии промышленности». Начинал в бизнесе, затем был помощником депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Оксаны Дмитриевой по работе в Петербурге, в 2015—2016 годах ― заместитель директора по развитию, директор в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр энергосбережения».

С 2016 года и до момента назначения в правительство Ленинградской области Евгений Барановский был заместителем председателя комитета по строительству в Правительстве Санкт-Петербурга.

**Анастасия Кузнецова родилась 25 февраля 1974 года в Ленинграде. Окончила Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при Президенте РФ, специальность «государственное и муниципальное управление». С 1992 года работает в администрации Ленинградской области ― начинала инспектором, старшим инспектором комплекса энергетики, транспорта, связи и ЖКХ, затем работала в комитете по вопросам государственной службы и местного самоуправления, в секретариате вице-губернатора Ленинградской области Александра Брахно, в комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти, в региональном комитете по топливно-энергетическому комплексу.

С 2016 года и до нынешнего назначения была заместителем председателя комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области.