Мурманск, 9 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств пожара на российском судне, произошедшего накануне, 8 августа, в норвежском порту Киркенес.

Forums.airbase.ru ВК-0735 «Таманго»

Как сообщили кореспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, ЧП произошло в 14 часов. На борту траулера ВК-0735 «Таманго» находились 22 члена экипажа, никто из них не пострадал.

«По предварительным данным, возгорание произошло во втором трюме из-за короткого замыкания», — сообщили в ведомстве.

Известно, что судно эксплуатирует фирма «Антей Север», зарегистрированная в Мурманске.