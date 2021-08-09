Темниковский район, Мордовия, 9 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В настоящее время в тушении пожара на территории заповедника имени Петра Смидовича в Мордовии задействовано около 1,3 тыс. человек и 300 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации ЗАТО (Закрытое административно-территориальное образование) Саров на своей странице в социальных сетях.

Пресс-служба администрации ЗАТО Саров Пожарные в Сарове

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Для участников ликвидации организованы завтраки, обеды и ужины доставляются на максимально близкие к людям безопасные точки. Бойцы обеспечены также средствами индивидуальной защиты и водой.

По словам руководителя работ по ликвидации пожара на территории Нижегородской области, генерала-полковник, заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Паньшина, работу огнеборцам усложняет жаркая погода и порывистый ветер.

«Проблемы стандартные, рабочие. Для нас нет ничего нового. Многие, кто участвовал в тушении пожара в 2010 году сегодня также здесь, они знают свои задачи и выполняют их», — отметил он и добавил, что работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков заверил, что Российский федеральный ядерный центр работает и продолжает выполнять свои государственные задачи. Ни одно из производств не приостановлено.

В администрации напомнили, что пожар в мордовском заповеднике идет по выгоревшим в 2010 году местам. По данным оперативного штаба, сгоревший лес заповедной зоны до сих пор не был выпилен, валежник не утилизирован. По аналогичной схеме пожары после 2010 года возникали в 2018 и 2019 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. По данным Единой дежурной диспетчерской службы Темниковского района, на 6:00 мск 9 августа, площадь, пройденная огнем, достигла 4,3 тыс. гектаров.

При этом в период с 9 по 13 августа на территории Мордовии ожидается аномальная жара со среднесуточными температурами воздуха на 7 °C выше климатической нормы.

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