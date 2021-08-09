Уфа, 9 августа, 2021, 14:32 — ИА Регнум. 16 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом («мышиная лихорадка») выявили за минувшую неделю в Башкирии. Об этом 9 августа сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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Она также сообщила, что в том числе в Уфе зарегистрированы девять случаев этого заболевания.

«За период январь-июнь 2021 года всего зарегистрировано 55 случаев, что в 3,5 раза ниже по сравнению с предыдущим годом. Также за неделю зарегистрировано 145 случаев острых кишечных инфекций, 32% — это дети. Регистрируется и острая респираторная вирусная инфекция — за неделю 15 046 случаев, наблюдается незначительный рост по сравнению с предыдущей неделей», — сообщила Пермина.