Тбилиси, 9 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Жители Грузии, официально переболевшие COVID-19, будут считаться полностью вакцинированными от этой болезни уже после первой прививки. Об этом 9 августа сообщил на брифинге руководитель оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.

Вакцина

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«С учетом мировой практики межведомственный координационный совет принял решение о том, что лица, перенесшие коронавирус, будут считаться полностью вакцинированными даже, если сделают одну, а не две дозы вакцины», — сказал Гибрадзе.

Он уточнил, что в Грузии для прошедших полный курс вакцинации планируется водить послабления при карантинных ограничениях. В этом случае те, кто ранее болел COVID-19, смогут воспользоваться льготами уже после первой прививки.

Напомним, в Грузии вакцинация началась в марте 2021 года. Согласно последним данным, в стране полностью привились от COVID-19 почти 200 тыс. человек или около 5% взрослого населения.