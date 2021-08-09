Вашингтон, 9 августа, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Сети появился трейлер отменённой видеоигры Duke Nukem Begins. Его опубликовал разработчик Грегор Пункатц на своём личном YouTube-канале.

Постер игры Duke Nukem 3D

Судя по трейлеру, Duke Nukem Begins создавалась как шутер с видом от третьего лица и возможностью кооперативного прохождения. По словам Пункатца, он выпустил ролик спустя 13 лет после закрытия проекта потому что «чертовски гордится проделанной работой».

Напомним, что Duke Nukem Begins должна была стать сюжетным приквелом к Duke Nukem 3D. Разработку отменили из-за «юридических споров относительно персонажа».