Сеул, 9 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Де-факто главу Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, приговорённого к двум с половиной годам тюрьмы за причастность к делу о коррупции с участием бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе и её подруги Чхве Сун Силь, освободят досрочно. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства юстиции.

Wikimedia Вице-президент корпорации Samsung Ли Чжэ Ён

По их словам, данное решение принято в ходе заседания комиссии по условно-досрочному освобождению.

Известно, что Ли Чжэ Ён покинет Сеульский центр заключения 13 августа после завершения всех необходимых процедур.

Напомним, что более 60% жителей Южной Кореи поддерживали идею о помиловании де-факто главы Samsung Electronics.

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