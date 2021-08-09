* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 9 августа, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о захвате административного центра провинции Саманган города Айбак на севере Афганистана, сообщает 9 августа телеканал Al Arabiya.

Alwaght.com «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Это шестой провинциальный центр, захваченный талибами (представители организации, деятельность которой запрещена в РФ) за последние дни. Ранее они установили контроль над Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Нимроз и Тахар.

Отмечается, что всего под властью «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 120 городов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специальный представитель генерального секретаря ООН по Афганистану Дебора Лайонс заявила, что афганские террористы после захвата сельских районов продолжили наступление на крупные города, и последствия этой войны могут выйти за пределы Афганистана.

Читайте также: В ООН предупредили о катастрофических последствиях войны в Афганистане