Калуга, 9 августа, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В Калужской области с заявлениями на президентские выплаты школьникам обратились родители 125 тыс. 119 детей. Об этом 9 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области Даниила Аганичева.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста от 6 до 18 лет носят заявительный характер. Заявление можно подать на портале госуслуг. Обязательным условием является наличие у заявителя и ребенка российского гражданства, а также проживание на территории России. В Калужской области право на данную выплату имеют 120 тыс. детей. По состоянию на 9 августа почти 95 тыс. семей с детьми обратились с соответствующими заявлениями в отношении 125 119 детей, из них 97,8% подали заявления через электронные сервисы. Положительные решения вынесены по 93,7 тыс. заявлений. Разовые выплаты произведены на 197 детей, проживающих в детских стационарных учреждениях области. Заявление на единовременную выплату можно подать до 1 ноября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в России со 2 августа начали перечислять родителям школьников единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей к началу учебного года. В Пенсионный фонд РФ поступило более 12,7 млн заявлений от родителей, которые обратились за выплатами в общей сложности на 17,5 млн детей, которые уже учатся в школе или пойдут в неё на следующий год при условии, что до 1 сентября 2021 года им исполнится шесть лет.