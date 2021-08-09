Москва, , 14:24 — REGNUM Подготовка параолимпийцев к Играм требует особого внимания и очень тонкой работы. Об этом 9 августа заявил президент России Владимир Путин на встрече с паралимпийской сборной РФ.

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«Подготовка параолимпийцев к таким высоким стартам, сложным стартам, как параолимпийское первенство — оно, конечно, всегда сопряжено с особыми сложностями и с особыми вопросами, которые требуют пристального внимания. Министр (спорта) сказал о врачах, о специалистах — это очень тонкая работа! Это люди самой высокой квалификации, имею в виду специалистов, тренеров, организаторов, психологов… И я тоже со своей стороны хочу выразить слова благодарности всем специалистам, которые с вами работали на протяжении многих лет», — заявил Путин.

«Всё внимание теперь будет сосредоточено на вас, ребята. На ваших успехах, на ваших достижениях. Я ни на секунду не сомневаюсь, что они будут, и от всего сердца желаю вам удачи — мы внимательно будем следить за тем, что происходит на Паралимпийских играх и будем болеть за вас всем сердцем», — указал он.