Москва, , 14:24 — REGNUM Совет Думы рассмотрел 64 законопроекта, внесенных в Госдуму в период работы депутатов в регионах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Мы рассмотрели 64 законопроекта, большая часть которых внесена уже после завершения весенней сессии. 37,5% из них — социально-значимые. 48 законопроектов — совместного ведения и требуют предварительного обсуждения в регионах в течение месяца. Поэтому важно направить их в рассылку сейчас, чтобы депутаты могли приступить к их рассмотрению сразу после выборов», — сообщил Володин.

В целом за последнее время Совет Думы рассмотрел более 120 законодательных инициатив, все законопроекты направлены в регионы, в правительство, Совет Федерации, Счетную и Общественную палаты для подготовки отзывов и предложений, уточнил он.

Среди важнейших, говорит Володин, внесённый правительством проект закона «Об исполнении федерального бюджета за 2020 год».

«Необходимо до принятия бюджета на следующие три года проанализировать финансово-экономические итоги за прошлый год, посмотреть, насколько эффективными были бюджетные расходы, своевременно ли приходили деньги в регионы», — подчеркнул спикер Госдумы.

Он обратил внимание на то, что, по данным Счетной палаты, в 2020 году наибольший объем межбюджетных трансфертов был перечислен в IV квартале — 36% от общей суммы, из них почти половина — 15,1% пришлись на декабрь.

«Это значит, что регионы были лишены возможности — из-за сроков — полностью освоить эти средства. Неиспользованные деньги должны возвращаться в бюджет, то есть не будут потрачены на строительство школ и детских садов, поликлиник и больниц, дорожной инфраструктуры». — отметил Володин.

Ещё одна важная законодательная инициатива касается обновления парка общественного транспорта в регионах. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который упрощает инвестирование в городскую транспортную инфраструктуру, расширяет полномочия регионов в сфере развития городского транспорта.

Принят к рассмотрению и правительственный законопроект об объединении Фонда дольщиков и Фонда ЖКХ в рамках новой публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

Предполагается, что новый Фонд будет решать не только точечные задачи расселения граждан из аварийного жилья и достройки проблемных домов, но и заниматься комплексным развитием территории. Это означает, что градостроительные задачи будут решаться системно, регионам на реализацию проектов жилищного строительства будут выделяться бюджетные средства.

Кроме того, был рассмотрен законопроект, который смягчит условия получения господдержки для малых и средних предпринимателей. Законопроектом предлагается сохранить трехлетний мораторий, если предприниматель предоставил недостоверные сведения или не по назначению потратил предоставленные средства, а для всех остальных случаев сократить этот срок до одного года. При этом, ограничения на господдержку не коснутся тех, кто устранил нарушения в установленный срок.

Володин обратил внимание на законопроект, которым предлагается установить требования к местам, где осуществляется продажа животных, в том числе зоомагазинам и «птичьим» рынкам.

Ранее мы приняли закон об ответственном обращении с животными, который установил

«Это правильный, гуманный подход, заслуживающий внимательного рассмотрения», — подчеркнул спикер Госдумы.

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