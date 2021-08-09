Минск, 9 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он уйдет с занимаемого им поста «очень скоро». Он рассказал об этом 9 августа на встрече с журналистами и представителями общественности.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро!», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

«Я вросся в эту страну, она — в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом — я это пока не представляю», — также отметил Лукашенко.

При этом белорусский президент почеркнул, что это не означает того, что он «вцепился и посиневшими пальцами» будет держаться за свой пост, и добавил, что после него «даже очень скоро» придут другие люди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии на данный момент осталась не согласована только одна карта по интеграции, которая касается цен на природный газ.