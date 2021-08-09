Лос-Анджелес, США, 9 августа, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Американский автомобильный журналист Мэтт Фарах в окрестностях Лос-Анджелеса (США) протестировал новое купе Porsche Cayenne Turbo GT 2022 модельного года. Видеоролик с тестами авто размещён на YouTube-канале TheSmokingTire.

YouTube-канал TheSmokingTire Новый Porsche Cayenne Turbo GT

Новый Cayenne Turbo GT оснащён турбированным четырёхлитровым мотором V8 производительностью 631 л. с. (850 Нм). Новинка в модельной линейке марки расположилась выше Turbo и Turbo S E-Hybrid.

Cayenne Turbo GT на 17 мм ниже, чем Turbo Coupe. Также автомобиль оснащён более жесткой пневмоподвеской, чем у предшествующих моделей. Кроме того, новое купе укомплектовано системой активного управления подвеской, динамической системой управления ходовой частью и усилителем руля.

Отдельно стоит отметить, что передние колеса на один дюйм (25,4 мм) шире задних и имеют дополнительный отрицательный развал на 0,45 градуса.

Ранее на немецкой трассе Нюрбургринг специалисты Porsche протестировали спортивное купе Porsche 718 Cayman GT4 RS 2022 модельного года. Авто оснащено мотором рабочим объёмом четыре литра шестицилиндровым силовым агрегатом максимальной мощностью 414 л. с. (418 Нм).

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