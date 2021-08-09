Готовность надводной части нового моста в Новосибирске составляет 30%
Новосибирск, 9 августа, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Новосибирске строители завершили шестую стадию надвижки пролётного строения нового моста через реку Обь. Дополнительно надвинуто 45 погонных метров, смонтировано 605 тонн металлоконструкций. Об этом сообщает пресс-служба Группы «ВИС».
Пресс-служба Группы «ВИС»
Строительство четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске
В компании уточнили, что всего с марта 2021 года надвинут 261 погонный метр и собрано 4175 тонн металлоконструкций, включая аванбек.
Отметим, что общая длина пролётного строения составит 776 метров, общая масса — 10 400,8 тонн (включая аванбек 154 тонны).
Специалисты приступили к сборке металлоконструкций седьмой стадии надвижки. Длина сборки составит 44 погонных метра, масса 540 тонн.
В настоящее время надводная часть моста готова более чем на 30%