Чита, 9 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Забайкальском крае суточный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения и темпы прироста по нарастающему числу случаев коронавируса всё ещё превышает средний показатель по Российской Федерации, но ежедневная динамика демонстрирует дальнейшее снижение заболеваемости. Об этом 9 августа в ходе оперативного совещания сообщил исполняющий обязанности руководителя регионального управления Роспотребнадзора Евгений Гредюшко.

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По его словам, улучшается ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди детского населения в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой: на 9 августа года общее число жертв COVID-19 составляет уже 1228 человек (+21 за выходные дни).

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