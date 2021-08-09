Минск, , 14:22 — REGNUM «Я вросся в эту страну, она в меня», — сообщил 9 августа Александр Лукашенко участникам «Большого разговора с президентом», комментируя перспективы появления нового президента Белоруссии.

По словам Лукашенко, он не представляет себя вне президентской должности, хотя и завидует своему «закоренелому другу» — бывшему украинскому президенту Леониду Кучме.

Лукашенко снова заверил, что якобы не держится «посиневшими пальцами» за президентское кресло. При этом он отметил, что «уйдёт очень скоро».

Он поведал также, что пережил «самое страшное для нашего народа» — события августа-ноября 2020 года, когда его хотели свергнуть «урки, мерзавцы, бандюганы», «все мерзкие», которые якобы хотели сделать нечто нехорошее с женщинами Лукашенко и его окружения.

«Началась бы новая мировая война. Я что, идиот, этого не видел?», — задал он вопрос чиновникам, силовикам и пропагандистам, а также избранным представителям зарубежных СМИ.

«Россия бы что, отступила и потеряла Белоруссию? Да никогда! И началась бы мировая война! А Россия — это ядерная держава!», — уточнил свою гипотезу Лукашенко.

Он сообщил также, что у него «трое сыновей, которые прекрасно владеют оружием» (по альтернативным данным, у Лукашенко как минимум двое внебрачных сыновей). Лукашенко также считает, что сейчас некое особое время, в связи с чем достойной альтернативы бессменному (с 1994 года) руководителю постсоветской республики нет. По словам Лукашенко, есть недоросли, которые похожи на него, но которым ещё расти и расти до участия в президентских выборах.