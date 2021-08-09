Артёмовский, Свердловская область, 9 августа, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Свердловский детский санаторий «Талый ключ» проверят после жалоб родителей на переодевание их детей в одежды противоположного пола. Об этом сообщил журналистам региональный уполномоченный по правам ребёнка Игорь Мороков.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ-активист

Родителям не понравилось, что во время одного из конкурсов мальчики «превращались» в девочек (красились, сменяли причёски, надевали юбки), а девочки — в мальчиков. Некоторые дети отказывались от участия в конкурсе, посчитав подобное недопустимым.

По словам омбудсмена, будет выяснено, являлось ли добровольным участие в конкурсе. Планируется обсудить, «как избежать такой неоднозначной реакции, как более полно информировать родителей о тех активностях, которые запланированы для детей на время их пребывания в лагере», передаёт «Е1».

По информации Морокова, мероприятие было встроено в программную сетку детского отряда и предполагало «создание любого смешного образа».

Конкурс встретил критику в местном отделении «Совета отцов». Именно его глава Вячеслав Бальцевич и направил обращение свердловскому прокурору Борису Крылову с просьбой проверить санаторий на наличие пропаганды ЛГБТ.

«Я воспринимаю случившееся как угрозу продолжения моей фамилии, моего рода, в том числе и дальнейшего существования нашего социума», — цитирует Бальцевича «УралLIVE».

Как сообщало ИА REGNUM, по информации местных журналистов, подобные конкурсы проводились в санатории не первый год.