Грозный, 9 августа, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Чечне за последние дни зафиксировано два случая смерти детей в водоемах, где запрещено купание. По всем фактам гибели ведутся доследственные проверки, сообщили 9 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Ur Cameras Утонувший ребёнок

Одно из происшествий на воде произошло 7 августа в станице Червленной Шелковского района. В пруду на окраине населенного пункта утонула 11-летняя девочка. Вместе с родственниками она отдыхала на берегу водоема и неожиданно начала тонуть. Все попытки взрослых спасти ребенка не увенчались успехом. Тело несовершеннолетней нашли через несколько часов спасатели.

Известно, что водоем образовался на месте бывшего песчаного карьера и не был местом, разрешенным для купания. Днем ранее в пруду на окраине села Белгатой Шалинского района, в таком же водоеме, образовавшемся на месте карьера, утонул 18-летний юноша. Его тело спасатели извлекли из воды лишь спустя сутки после трагедии.

В обоих случаях малолетние утонули из-за игнорирования взрослыми запрета купаться в не оборудованных для отдыха местах, отметили в СКР.

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