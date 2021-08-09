Симферополь, 9 августа, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов ответил на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, назвавшего «условия» признания полуострова в составе РФ. Заявление он сделал 9 августа крымским журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«У нас есть своя внутренняя политика. Если Владимир Владимирович приглашал Александра Григорьевича приехать — пожалуйста, мы не возражаем. А какие-то вещи, требования или условия — это не ко мне, зайдет ли кто-то или не зайдет. Я считаю, что если есть желание, то никто на условия или на причины внимания не обращает. Если желания нет, то найдут еще причины — потом скажут, еще кто-то должен приехать», — цитирует Аксёнова «Крыминформ».

Аксёнов подчеркнул, что в Крыму рады видеть и Лукашенко, и всех глав стран СНГ, если они по согласованию с президентом РФ захотят посетить российский полуостров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым российской территорией «когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию», добавив, что его «много сдерживает, например, будапештская декларация».

Об этом: Лукашенко назвал условие признания Крыма российским