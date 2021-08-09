Москва, 9 августа, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Блогер Даня Милохин отправился на отдых со своей семьёй. Об этом он сообщил в историях своего Instagram-аккаунта.

Okras Даня Милохин на Новое Радио Party

Даня Милохин опубликовал видео, снятое в самолёте, на котором запечатлел своих приёмных родителей. Также в кадр попал его старший брат — блогер Илья Милохин.

Ранее продюсер Ильи Милохина Мария Погребняк рассказала о том, что он вновь начал употреблять наркотики. После своего срыва блогер извинился перед фанатами и рассказал, что ему удалось «победить» наркотики.

ИА REGNUM напоминает, что Даня Милохин в течение нескольких лет не общался со своим старшим братом. Точная причина их ссоры неизвестна.