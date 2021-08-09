Чита, 9 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, в рамках массовой вакцинациии от коронавируса, прививку против COVID-19 сделали уже более 29 тысяч работников системы образования из 36,7 тысяч педагогов, подлежащих вакцинации. Об этом 9 августа в ходе оперативного совещания сообщил заместитель министра образования и науки Забайкальского края Евгений Егоров.

Permkrai.ru Вакцинация

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По его словам, порядка 78,9% работников поставили первый компонент прививки, 65,8% — второй компонент вакцины. Всего первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции в Забайкальском крае на сегодняшний день привито 283 339 человек, вторым — 226 276.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой: на 9 августа года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 59 008, причём 783 из них обнаружили только за выходные дни (7−8 августа 2021 года).

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