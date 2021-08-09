Красногорск, , 14:18 — REGNUM Одна из школ на территории Лосино-Петровского округа Подмосковья не начнет работу 1 сентября. Об этом стало известно на совещании регионального правительства.

Школа на ремонте Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». реж Роман Качанов. 1983. СССР

«Наша школа 1976 года постройки. Не было никогда там ремонта, капитального ремонта», — сказал глава Лосино-Петровского округа Подмосковья Иван Курданин.

Также чиновник уточнил, что ремонт школы запустили позже намеченного, поэтому к 1 сентября удастся запустить только часть школы — начальную. Полностью закончить ремонт планируется к декабрю 2021 года. До этого времени учеников средних и старших будут на специальных автобусах возить в школу в соседнем населенном пункте. Это обстоятельство вызвало недовольство губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Вы валяете дурака, Ваня! Мы оставляем за собой право поступить с вами также. Отнеситесь серьёзно к своей государственной задаче, чтобы детей четыре месяца не возить куда-то. Соберитесь, Ваня», — раскритиковал главу округа Воробьев.

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