Нью-Йорк, США, 9 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Энтузиаст по имени Дом Риккобене потратил более 400 часов на создание сверхточной карты игры GTA V на 3D-принтере. Об этом сообщило издание Kotaku.

GTA V

https://twitter.com/DomRiccobene/status/1423684471123898368

Риккобене рассказал, что для сбора данных об игровой карте он использовал специальный скрипт и вручную сканировал локации в радиусе 500−1000 метров от своего персонажа. Таким образом только на «запоминание» местности из GTA V у него ушло около 100 часов — а всё остальное время на печать.

Напомним, что GTA V — это популярная видеоигра от американской компании Rockstar Games. Её релиз состоялся ещё в 2013 году.