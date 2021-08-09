Корочанский район, Белгородская область, 9 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Водитель грузовика врезался в стоящий автомобиль-рефрижератор 9 августа в Корочанском районе Белгородской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД. В результате ДТП погиб один человек.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Около 11:15 на втором километре автодороги Короча — Губкин 36-летний водитель МАЗа с прицепом столкнулся со стоящим авторефрижератором, водитель которого находился возле машины. Мужчина 58 лет погиб на месте.

Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасный объезд аварии. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.