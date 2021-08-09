Мурманск, 9 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 234 новых случая заболевания COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, 117 новых случаев выявили в Мурманске, 21 — в Североморске, 20 — в Кандалакшском районе. На лечении находятся 10,7 тысяч ковид-пациентов.

За последние сутки число летальных исходов в статистике по коронавирусу выросло до 1638 — за сутки скончались семь человек.