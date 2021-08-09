Ереван, 9 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Родственники военнопленных, находящихся в плену в Азербайждане, 9 августа вышли на акцию протеста к зданию правительства Армении в Ереване. Об этом сообщает агентство News.am.

Tiia Monto Правительство Армении

По данным журналистов, протестующие вышли с плакатами «Поддержите процесс возвращения армянских заложников и военнопленных Арцахской войны» и другими призывами. Активисты требуют встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном или другим членом правительства.

Сообщается, что протестующие хотят, чтобы ответили на их вопросы о возвращении армянских военнопленных.

Напомним, в июне 2021 года Азербайджан вернул Армении 15 военнопленных в обмен на карты, где указаны минные поля, на которых насчитываются 97 тыс. противопехотных и противотанковых мин.